Dünya markası DYO ile ortak oldu
Türkiye’de boya sektörünün köklü markası DYO, deniz boyalarında dünyanın önde gelen ismi Transocean ile işbirliğine gitti.
Yaşar Grubu’nun 1954 yılında İzmir Bornova’da kurduğu DYO’nun sektörde 65 yılı aşan deneyimi ile Transcoean’ın buluşmasının deniz boyalarında sektöre birçok avantajı da beraberinde getirmesi hedefleniyor.
Öncelikle uluslararası sertifika ve referanslara sahip deniz boyları DYO’nun İzmir Çiğli’deki fabrikasında üretilerek ‘yerli’ bir kimlik taşıyacak.
DYO Transocean ürünleri üretimin zamanında teslim edilmesinin yanı sıra maliyet avantajı da sağlayacak.
60’a yakın ülkede çalışan Transocean boya sistemleri, zorlu şartname özelliklerini karşılayan bir firma olarak tanınıyor.
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