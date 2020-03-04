Dünya mücevher sektörü İstanbul’da buluşuyor - Ekonomist

Dünya mücevher sektörü İstanbul’da buluşuyor
Dünya mücevher sektörünün önde gelen markalarını 35 yıldır buluşturan İstanbul Jewelry Show, 19 Mart’ta kapılarını açmaya hazırlanıyor.
İstanbul Fuar Merkezi’nde 50’nci kez gerçekleştirilecek fuarda, bin 250 marka yeni ürünlerini 120’den fazla ülkeden gelecek 32 bini aşkın mücevher sektörü profesyoneliyle buluşturacak.
Dünyanın en büyük beş mücevher fuarı arasında gösterilen Istanbul Jewelry Show, Informa Markets tarafından organize ediliyor.
Informa Markets’in yedi ülkede düzenlediği 17 mücevher fuarıyla sektörde önemli bir yere sahip olduğunu aktaran UBM Rotaforte Kurucu Ortağı Şermin Cengiz,Türk mücevher sektörünün 8,5 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmasında bu fuarın önemli bir rol oynadığını dile getiriyor.
Cengiz, “50’nci kez düzenlenecek fuar, Doğu Avrupa’dan Yakın Asya’ya kadar dünya çapındaki en önemli alıcıları İstanbul’a taşıyacak.
Fuara katılan firmalar, özel ürün ve koleksiyonlarını, 120’yi aşkın ülkeden gelecek 32 bin sektör profesyonelinin beğenisine sunacak” diyor.
Fuar, altın, mücevher, pırlanta, renkli taş, değerli ve yarı-değerli taş, inci, gümüş, gümüş takı ve gümüş ev eşyası, altın montür, rafineri, saat, kalıp, vitrin dekorasyon, makine-ekipman ve yan sanayi, kasa, yazılım, lojistik ve aydınlatma gibi ürün gruplarını kapsayacak.
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