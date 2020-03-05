Dünyaya Londra'dan açılmaya hazırlanıyor - Ekonomist

Dünyaya Londra’dan açılmaya hazırlanıyor
İstanbul merkezli online sipariş platformu Getir, hem yurtiçinde hem de yurtdışında büyüme hedefi koydu.
Ocak ayında Silikon Vadisi’nin önemli yatırımcısı Sir Michael Moritz liderliğindeki bir grup yatırımcıdan 38 milyon dolarlık yatırım alan şirket, yeni reklam kampanyası için İbrahim Büyükak ile anlaştı.
Yeni dönemde dünyaya açılmanın heyecanını yaşadıklarını vurgulayan Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, “2020 içinde ilk hedefimiz Londra pazarına girmek” diyor.
Tütek, şu anda 119’u İstanbul’da olmak üzere beş şehirde 152 depo ile hizmet verdiklerini ve hem şehir hem de depo sayısını artırmayı planladıklarını ifade ediyor.
Dijital perakendenin birkaç yıl içinde toplam perakende pazarının yüzde 20’sine ulaşmasını beklediklerini de sözlerine ekliyor.
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