Dünyanın önemli ankastre mutfak ürünleri üreticilerinden biri olan ve 15 fabrikasıyla toplam 116 ülkede faaliyet gösteren Alman TEKA, Türkiye’de hedef büyüttü.

Şirket, 30 yıl önce girdiği Türkiye pazarında hem üretim hem de mağazacılık yatırımlarıyla büyümeyi planlıyor. TEKA Türkiye Genel Müdür Aydın Kuzaltı, “Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde evye, 2003 yılında Ege Serbest Bölge’de kurduğumuz fabrikada ankastre ocak ve fırın üretiyoruz.

Bugün Türkiye’deki üretim fabrikalarımız globalde de gözbebeği, Türkiye’de üretip dünyada beş kıtaya ihracat yapıyoruz. Türkiye tüm TEKA ülkeleri arasında büyümede birinci sırada” diyor.

2025 yılına kadar planlı bir büyüme ile cirosunu yüzde 100 oranında artırmayı hedefleyen TEKA, son dönemde mağazacılık yatırımlarına da odaklanmaya başladı. TEKA ürünlerinin satıldığı 10 mağaza açan şirket, önümüzdeki iki yılda bu rakamı 40’a çıkartmayı hedefliyor.

TEKA, son dönemde AR-GE yatırımlarıyla da dikkat çekmeye başladı. Kuzaltı, “Son iki yıldır AR-GE’ye büyük miktarda yatırım yaparak Avrupa’da tasarlanan ve geliştirilen ürünlerimizi Türkiye’deki müşterilerimizin beğenisine sunduk” diyor.

Türkiye’de 400’ü aşkın çalışana sahip olan şirket, yeni yatırımları doğrultusunda bu rakamı artıracak. Kuzaltı, “Büyüme hedeflerimizin doğal sonucu olarak istihdam sayımızı da artırmayı planlıyoruz.

Bu ivmeyle 30 yıldır yaptığımız gibi ülkemize yatırıma devam edeceğiz. Geçmiş yıllarda yaptığımız yatırımlarla kapasitemizi artırdık” diyor.