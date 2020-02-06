E-ihracat iç giyime yaradı
Türkiye’de iç giyim sektörü 2019 yılını yaklaşık 800 milyon dolarlık ihracatla tamamladı.
Sektör, 2020 yılında 1 milyar dolar barajını aşan sektörler kervanına katılmayı hedefliyor.
Başta Almanya, İngiltere ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra Ortadoğu’da da Cezayir, Ürdün, Irak, Azerbaycan ve Mısır gibi ülkelere yapılan ihracatta artış yaşandığını belirten Tüm İç Giyim Sanayiciler Derneği (TİGSAD) Başkanı Mustafa Nazik, “İhraç pazarları kendilerini korumaya alarak ithalatı azalttılar.
Dünyada ticaret küçülünce, diğer ihracat yapan ülkeler de fiyatlarını düşürdü.
Bu durumda çok zorda olsa Türk firmalarının kaliteli ve geniş tasarım yelpazesi, rekabet gücümüzde bize avantaj sağladı” diyor.
Çin’in iç giyim alanında Türkiye’ye rakip olan ülkelerin başında geldiğine de değinen Mustafa Nazik, şunları anlatıyor: “Hindistan ve Pakistan da rakibimiz olmaya başladı.
E-ihracatta sektör olarak oldukça ilerleme kaydettik. Yapılan e-ihracat nedeniyle iç giyimciler yüzde 20 gibi bir artış sağladı.
Bu rakam her yıl çoğalarak devam edecek.” Öte yandan yılbaşında satışlarında yüzde 25’lik bir artış yakalayan sektör, 14 Şubat Sevgiler Günü’nde de satışlarında benzer bir artış bekliyor.
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