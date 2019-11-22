e-spora yatırım yapacak
2012 yılında iletişim, dijital eğlence ve finans sektörlerinde deneyim sahibi olan Türk yatırımcılar tarafından oyun şirketi olarak kurulan InGame Group giderek büyüyor.
InGame Group’un bünyesinde Madbyte Games, Elite Game Studio, BoomByte olmak üzere sektörün çeşitli alanlarında bulunan oyun stüdyoları, Lokum Games adında bir oyun yayın firması ve Türkiye’nin ilk e-spor merkezi olan Nonstop Zula Espor Merkezi yer alıyor.
E-spor ekosisteminin gelişimine destek veren InGame Group, bu yıl bu alanda 10 milyon TL yatırım yapacak. Şirket, 2020’de ise bu alana 13 milyon TL yatıracak. InGame Group Türkiye’de ve dünyada 26 milyon oyuncusu bulunan yüzde 100 yerli oyun Zula’nın da yaratıcısı.
Büyüyen dijital oyun endüstrisine yatırımlar ve inovasyonlarla katkıda bulunmayı hedefleyen şirketler grubu, üç farklı kıtada, 10 bölgede, 11 farklı dilde oyunlar üretiyor.
Gelecek planlarını konuştuğumuz InGame Group Kurucu Ortağı ve CEO’su Burak Gözalan, üç yıl içerisinde 100 milyon oyuncuya ulaşarak bölgenin en büyüğü olmayı hedeflediklerini söylüyor.
Yurtdışında büyümeyi sürdürmek için global oyun şirketleriyle stratejik işbirliği yapmayı planladıklarını da belirtiyor. Burak Gözalan, gelecek planlarını şöyle anlatıyor: “Bünyemizde dört şirket bulunuyor ve bugüne kadar hepsine birer yatırım aldık.
Şimdi grup olarak stratejik işbirliğine hazırız. Oyun sektöründe globalde ilk 10 şirket arasında yer alan yatırımcılarla görüşüyoruz. Bunların içinde ABD, Çin, Güney Kore ve Avrupa şirketleri var. MENA bölgesinde büyümeyi planlıyoruz.”
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