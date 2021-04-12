Perakende sektöründe son yıllarda öne çıkan dijitalleşme süreci pandemiyle birlikte hızlandı. E-ticaretin payı satışlar içinde hızla artarken pek çok şirket yeni uygulamaları hayata geçirmeye başladı. Erkek giyim markası Hemington da bunlardan biri. 2020’de e-ticaret platformu yüzde 250 büyürken tüm satışlar içerisinde hemington.com.tr’nin payı ise yüzde 100 oranında arttı. 2020 yılı genelinde hemington.com.tr’nin cirosunun toplam satışlara oranı yüzde 30 seviyesine çıktı.

21 Mart-3 Nisan 2021 tarihli sayıdan

Hemington CEO’su Umut Boz, şunları anlatıyor:

“Alışveriş deneyimi anlayışını online satış kanalımıza da taşımak bu artışın ana sebeplerini oluşturdu. ‘Moda Kapıda’ uygulamasıyla web sitemiz üzerinden 2 bin TL ve üzeri alışveriş yapan tüm müşterilerimizi arıyoruz ve uzman stil danışmanlarımız ile görüşme için randevu oluşturuyoruz.

Satın almış oldukları ürünleri, dilerlerse kişiye özel kombin alternatifleri ile beraber sunuyor; müşterimize uygun olan gün ve saatte adrese istediği adrese teslim ediyoruz.”

Hemington, yeni projelerinde etkisiyle 2021 yılında e-ticaret payını toplam ciro içinde yüzde 45’e çıkarmayı hedefliyor.

2021 yılında dijital yatırımların tüm yatırımlar içerisindeki payı yüzde 50’ye ulaşacak. Şirket mağazalaşmaya da devam edecek. Hali hazırda Türkiye genelinde dokuz mağazası bulunan şirket, 2021 yıl sonu itibarıyla 15 mağazaya ulaşmayı planlıyor.