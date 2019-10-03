Eğlencenin payını artıracak
Gürsoy Grup ve Bayraktar Grubu’nun ortak hayata geçirdikleri İstanbul’un ilk temalı parkı Vialand, iki grubun yolları ayırma kararı almasının ardından tamamen Gürsoy Grup’un oldu.
Bu hisse değişiminin ardından Vialand’in adı İstanbul olarak değişti. Bu değişimin ardından odağına turizmi ve eğlenceyi koyan İstanbul AVM, şimdi de bir renovasyon dönemine girdi. Daha fazla deneyim ve eğlence odaklı markalara yer vermeye hazırlandıklarını söyleyen İstanbul AVM Direktörü Kemal Baştürk,
“Yıllık 18 milyon misafir ağırlıyoruz. Önümüzdeki yıl misafir sayısında yüzde 10 büyüme bekliyoruz” diyor.
Alışveriş merkezi 100 bin metrekarelik kiralanabilir alana sahip. Yıllık 1 milyar TL’ye yakın ciro elde eden AVM’de toplam 2 bin 500 kişi çalışıyor.
Son dönemde Doğu Avrupa’dan gelen turist sayısının artan bir trend içinde olduğunu söyleyen Baştürk, “Bu ülkelerden gelen misafir sayısının önümüzdeki yıl iki katına çıkmasını bekliyoruz.
Türki Cumhuriyetler, İran ve özellikle Uzakdoğu’dan gelen misafir sayısında geçmiş yıllara göre katlanarak giden bir artış gözlemliyoruz” diyor.
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