Enerji Kulübü’nü Şanghay’a da taşıyor
PwC Türkiye işbirliği ile dokuzuncu kez düzenlenen The Bosphorus Energy Club (BEC) toplantısı geçtiğimiz hafta gerçekleşti.
Aynı gün, BEC Başkanı Mehmet Öğütçü, merkezi Bağdat’taki Iraq Energy Institute Başkanı Yesar Al-Maleki ve Amsterdam’daki Energy Delta Institute Başkanı Marcel Kramer ile birer işbirliği mutabakatı imzaladı.
2011’de İstanbul’da bölgesel bir girişim olarak doğan BEC, aradan geçen sekiz yılda dünyanın önemli enerji, yatırım ve jeopolitik oyuncularını bir araya getiren küresel bir platform haline geldi.
Mehmet Öğütçü, kurucusu olduğu The London Energy Club’ın da önümüzdeki dönemde yeni merkezlerinin açılacağını söylüyor.
Öğütçü, “Çin Hükümeti’nin daveti üzerine Şanghay’da The Shanghai Energy Club olarak da yakında çalışmaya başlıyoruz. Ayrıca, Moskova, Astana ve Tahran için de hazırlıklarımız sürüyor” diyor.
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