Koç Topluluğu şirketlerinden olan ve 1995 yılında elektrik üretim ve ticareti yapmak üzere kurulan Entek Elektrik, yenilenebilir enerjideki kapasitesini büyütmeye ve enerji verimliliğine odaklandı.

Yaklaşık 1,5 milyar TL ciroya sahip olan şirket, bünyesinde enerji verimliliği konusunda hizmet verecek Enspire markasını kurdu. Geçen yıl kurulan Enspire, sanayi kuruluşları ve ticari binaların, enerji tüketimlerine dönüşüm getirerek verimliliği sağlamanın yanı sıra yerinde enerji üretimi projelerini hayata geçirecek.

Konjenerasyon ve HES alanında 377 megavat büyüklüğe sahip olduklarını aktaran Entek Elektrik ve Enspire Genel Müdürü Bilal Tuğrul Kaya, yurtiçi ve yurtdışında yenilenebilir enerji kapasitesini artıracaklarını söylüyor.

Enerji verimliliği konusunda ise hizmet veren lider kuruluş olmak istediklerini dile getiren Kaya, Enspire olarak dünyada da payı her geçen gün artan ESCO modelini esas aldıklarını belirtiyor.

Çalıştıkları projelerde bir yandan karbon emisyonunu engellerken, diğer yandan da gider tasarrufu sağladıklarını söyleyen Kaya, tüm projeleri performansa dayalı sözleşmeler yoluyla gerçekleştirdiklerini anlatıyor.

Bu sözleşmelerin tasarım, uygulama, finansman, devreye alma, bakım ve işletme dahil tüm süreçlerinin Enspire tarafından yürütüldüğünü kaydeden Kaya, şunları söylüyor: “ESCO modeli tüm dünyada kullanımı her geçen gün yaygınlaşan bir model.

Bu modeli Türkiye’de tabana yayma amacıyla yola çıkan ilk şirket olarak öncelikli hedefimiz Türkiye çapında iş ortaklarımız ile etkinliğimizi artırmak” diyor.