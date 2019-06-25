Genç İhracatçılar Konseyi kuruluyor
Türkiye özel sektörü, iç piyasadaki durgunluğu aşabilmek için ihracata yükleniyor.
Bu çerçevede ihracat dünyasını genişletme çabası da dikkat çekiyor. Ege ihracatçı Birlikleri (EİB) de bu kapsamda genç ihracatçıların sayısını artırmak amacıyla EİB Genç ihracatçılar Konseyi oluşturmaya hazırlanıyor.
Ege ihracatçı Birlikleri Başkanlar Kurulu’nda kurulması benimsenen EİB Genç ihracatçılar Konseyi’nde ilk etapta yaşı 45’in altında olan ve EİB yönetim kurullarında yer alan ihracatçılar görev alacak. Konsey kuruluşunu tamamladıktan sonra EİB bünyesindeki tüm genç ihracatçıları çatısı altında buluşturacak.
Gençlere ihracatı tanıtmayı ve ihracatçı olmalarını sağlamayı amaçladıklarını söyleyen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye’nin bugün 83 bin olan ihracatçı sayısını 2023 yılında 120 bin ihracatçıya çıkarma hedefi olduğunu, ihracatçı sayısına artışa en büyük katkıyı Ege Bölgesi’nden vermek istediklerini kaydetti.
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