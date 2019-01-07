‘Global’ iddiasını sürdürecek
Türkiye ekonomisinde durgunluk beklentisinin giderek arttığı 2019 yılı, yurtdışında üretim yapan ve cirosunun önemli kısmı ihracattan gelen şirketler açısından pek çok fırsat barındırıyor.
Afrika, Ortadoğu ve Asya’da dokuz ülkede satış, pazarlama ve üretim faaliyetleri yürüten Hayat Kimya da böyle şirketlerden biri.
Dünyanın en büyük beşinci markalı bebek bezi üreticisi ve Ortadoğu, Doğu Avrupa ve Afrika’nın en büyük temizlik kağıtları üreticisi olan Hayat Kimya, Türkiye’nin de en büyük 34’üncü ihracatçısı konumunda bulunuyor.
Hayat Kimya Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı İbrahim Güler, “Girdiğimiz her ülkede pazarın ilk iki oyuncusundan biri haline geliyoruz. 2019’da da bunu devam ettireceğiz” diyor.
Güler, 2018’de Pakistan pazarına 150 milyon dolar yatırımla bebek bezi ve temizlik kağıdı kategorilerinde güçlü bir giriş yaptıklarını, Nijerya’da “Yılın En Kaliteli Bebek Bezi” ve “Yılın En Yenilikçi Markası” gibi ödüllere layık görüldüklerini hatırlıyor.
İbrahim Güler, şunları söylüyor: “Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki yatırımlarımızı, Orta Afrika ve Güneydoğu Asya’da genişleterek globalleşmeye devam ediyoruz. Kaliteyi, erişilebilir kılan Molfix, Bingo, Papia ve Familia gibi güçlü markalarımız, Rusya’da, İran’da, Nijerya’da, Cezayir’de lider konumda.
Bu topraklardan doğan Molfix’i bugün Madagaskar’da bebekler giyiyor. Bingo’lar, Papia’lar Gana’da, Kazakistan’da evlere giriyor.”
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