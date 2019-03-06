Güvenlik sektörüne yapay zeka geliyor
Son yıllarda artan terör olayları, şehirlerin büyümesi, AVM, fabrika gibi yeni yatırımların artması güvenlik hizmetlerine olan talebin artmasını sağlıyor.
1993 yılında Bilkent Holding’e bağlı şirketlerin güvenliğini sağlamak üzere faaliyete başlayan Tepe Savunma ve Güvenlik, bu pazarın en eski oyuncularından biri ve sektörde yüzde 5’lik paya sahip.
Şirketin 2018 yılı cirosu 590 milyon TL. 2019 hedefi ise yüzde 10’luk büyüme. Şirket 13 bin çalışanıyla Türkiye’nin 81 ilinde hizmet veriyor.
2019 yılında istihdam sayısını 15 bine çıkarmayı hedefleyen şirketin gündemindeki önemli konulardan biri de güvenlik sektöründe insan gücüyle teknolojiyi birleştirmek.
Tepe Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Bora Doğualp, 360 derece güvenliğe odaklandıklarını söylüyor. Doğualp, “Yapay zeka kullandığımız özel bir proje üzerinde çalışıyoruz.
İnsan gücüyle teknolojiyi birleştirecek bu sistem güvenlik sektörü için önemli bir proje” diyor.
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