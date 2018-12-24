Halk Yatırım’dan sukuk ihracı
Halk Yatırım, Halk Bank Finansman Bonosu İhracı ile bu yılki 100’üncü ihracını tamamladı.
Halk Yatırım, ‘halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya ihraç’ yöntemiyle tamamladığı 91 gün vadeli, 200 milyon TL’lik bu ihraçla aynı yılın tamamında ise toplam 23 milyar 479 milyon 554 bin TL’lik ihraç büyüklüğüne ulaştı.
Halk Yatırım, geliştirdiği yeni ürünlerle yurtiçi sermaye piyasalarında hızlı büyüyen kira sertifikaları (sukuk) pazarının önemli oyuncularından.
Halk Yatırım, halka arzlar, borçlanma araçları ihraçları, faizsiz (İslami) sermaye piyasası ürünü ihraçları, şirket birleşme ve satın alma işlemleri, özelleştirme işlemleri, blok satışlar, proje finansmanı ve finansal fizibilite gibi işlemlerde müşterilerine aracılık ve finansal danışmanlık hizmetleri veriyor.
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