Alkaş ve Nurus ortaklığı ile kurulan HAN Spaces, Türkiye’de ve yurtdışında kurumsal ofis, sanal ofis, coworking alanları yönetiyor.

İki yıl içinde altı lokasyon ile 22 bin metrekareye ulaştıklarını söyleyen Avi Alkaş, “Yurtiçi ve yurtdışı projelerle yılı 12 lokasyonda 45 bin metrekareyle kapatmayı hedefliyoruz” diyor.

Levent, Ataşehir, 4. Levent, Piyalepaşa, İzmir’de İzQ Girişim Merkezi ve Budapeşte’de ofisi olan şirket, mekan ve iş ağını İstanbul’a 3-5 saat uçuş mesafesindeki bölgelere yayacak. Avi Alkaş, Kazakistan’da,

Rusya’da projelere baktıklarını, Özbekistan, Kosova, Mısır ve Katar’da HAN projelerini 2023’te açmak istediklerini anlattı.

“Farklı yatırımcı, mal sahibi ve iş ortakları ile Türkiye’nin önemli iş merkezi sayılabilecek şehirlerimizde ve Anadolu’da yeni yerler açmayı planlıyoruz” diyen Avi Alkaş, İstanbul’da Maslak, İkitelli yine Ankara, Antalya’da HAN’ları geliştirecek.