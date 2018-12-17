Hedefimiz en büyük üretim tesisi olmak
Dünya genelinde 30 ülkede 10 fabrika ile faaliyet gösteren İsveçli çelik menfez ve köprü üreticisi ViaCon, Türkiye’ye beş yıl önce girdi. ViaCon Türkiye fabrikası bu yıl itibariyle en büyük ikinci fabrika haline gelirken, ViaCon dünyası içerisinde de çok önemli bir yere oturdu.
Şirketin 2018 yılını ve önümüzdeki döneme yönelik hedeflerini değerlendiren ViaCon Türkiye Genel Müdürü Onur Başar, beş yıl içinde üç ana ürün grubunun tamamını üretir hale geldiklerini ve hızlı bir şekilde büyüdüklerini söylüyor.
Gösterdikleri performansla İsveçli ViaCon’un Türkiye’yi bölgesel merkez yaptığını ve yaklaşık 50 ülkenin buradan yönetildiğini anlatan Başar, şunları söylüyor: “Son olarak Polonya’daki yatırımımız olan üçüncü ürün grubumuz SuperCor hattını da Türkiye’ye getiriyoruz.
Böylece bütün ara ürünlerimizi de Türkiye’de üretebileceğiz. Bu yeni yatırım sayesinde kapasitemizi iki katına çıkarıyoruz ve ihracatımızı da üç yıl içinde ikiye katlayacağız. Tüm ürünlerimizi Türkiye’de üretip Avrupa’nın bir kısmına ve Ortadoğu’ya ihraç edeceğiz.
Grup içinde en büyük ikinci üretim tesisiyiz ve Polonya ile birlikte üç ana ürün grubunu da üretebilen iki tesisten biriyiz. Nihai hedefimiz ViaCon’un en büyük fabrikası olan ViaCon Polonya’yı geçebilmek. Bu hedefimize doğru ilerliyoruz.”
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