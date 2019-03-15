Hedefleri ihracatı yüzde 100 artırmak
Avrupa’nın en büyük ve dünyanın dördüncü büyük çimento üreticisi olan Türkiye, buna karşın ihracatta istediği başarıyı yakalayamıyor.
Bunda hem çimentonun 300 kilometre çapında bir alan dışına ihraç edilmesinin getirdiği zorluklar hem de Türkiye’nin komşularında yaşanan savaşların yarattığı talep zayıflığı etkili oluyor.
Ancak Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) verilerine göre, iç pazarın 2018’de yüzde 11 daralması sektör oyuncularını tamamen ihracat odaklı bir büyüme stratejisine yönlendirmiş durumda.
Geçtiğimiz hafta basın mensuplarıyla sektörün yeni dönem hedeflerini paylaşan TÇMB Başkanı Nihat Özdemir, çimento sektörünün 2018 yıl sonu itibariyle ülke çapında faaliyet gösteren 54 entegre tesiste yaklaşık 90 milyon ton kapasiteye ulaştığı bilgisini veriyor.
Sektörün ocak ayında ihracatını miktar bazında yüzde 100’ün üzerinde, değer bazında ise yüzde 85 artırdığını da kaydediyor.
Özdemir, “Bu yıl ihracatla büyüyeceğiz. Geçen yıl 614 milyon dolar olan ihracatımızı, 2019’da yüzde 100’e yakın artırarak 1 milyar dolar sınırını geçmeyi planlıyoruz” diye konuşuyor.
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