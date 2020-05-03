Türkiye’nin önemli diş kliniklerinden Dent Group’un temelleri 2006 yılında atıldı. Grubun ilk şubesi diş hekimi Efe Çelebi ve ortodonti uzmanı Dr. Cihan Çapan tarafından İstanbul Bağdat Caddesi’nde açıldı.

Dent Group, daha sonra pedodonti uzmanı Neşve Çetin Kayabaşoğlu’nun da ekibe dahil olmasıyla büyümeye odaklandı. Bugün klinik sayısı 22’ye ulaşan şirket, 2020 yılında hem yurtiçinde hem de yurtdışında büyümeyi hedefliyor. DentGroup, 2020 yılı içinde Azerbaycan Bakü’de ilk kliniğini açmaya hazırlanıyor.

DentGroup Yönetim Kurulu Başkanı Dt. Efe Çelebi, “Bakü kliniğini mart ayında açmayı planlıyorken son zamanlarda dünya çapında yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle nisan-mayıs aylarında hizmete almayı öngörüyoruz” diyor.

Grubun hedefi 2020 yılında Türkiye’de sekiz yeni DentGroup kliniği açmak. Şirket öncelikle İzmir, Bursa, Mersin, Denizli ve Samsun şehirlerinde olmayı planlıyor. Ardından ise Adana, Trabzon, Eskişehir, Van ve Trakya’ya açılmayı hedefliyor.