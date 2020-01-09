Hero Baby, organik büyüyecek
Bebek maması pazarında son yıllarda organik ürün özelinde rekabet artıyor. Türkiye’de üretim yapan tek bebek maması markası olan İsviçreli Hero Baby de organikte yeni ürünlere odaklandı.
Hero Türkiye Ülke Müdürü Ali Bozer, bebeklerin damak tadına uygun yeni ürünlerle organik ürünler segmentinde de pazar payını yükseltmeye devam edeceklerini söylüyor.
Şirket, önümüzdeki üç yıl içinde organik ürünler içindeki pazar payını yeni ürünler ve stratejilerle daha yukarı seviyelere çıkarmayı hedefliyor.
Bozer, Hero’nun dünyada sekiz ülkede fabrikası olduğunu ve bunların en önemlilerinden birinin Türkiye’de bulunduğunu belirtiyor.
Ali Bozer, “Ankara’da bulunan iki fabrikamız ve AR-GE merkezimizle Türkiye’de üretim yapan tek bebek maması şirketiyiz.
Biz Türkiye’ye inanıyoruz. 2020 yılında mevcut pazarlardaki dağıtım ağımızı genişletirken yeni pazarlara da açılarak yüzde 10 olan ihracatın cirodaki payını yukarıya çıkaracağız” diyor.
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