Horeca pazarı 20 milyar dolara ulaştı
Türkiye’de otellerde, kafelerde, restoranlarda ve ev dışındaki diğer mekanlarda yapılan harcamalar her yıl artıyor. HORECA (hotel, restaurant, cafe) olarak adlandırılan bu pazar 20 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşmış durumda.
Türkiye’de 150 binden fazla restoran ve cafe bulunuyor. Pazardaki potansiyel bu alana yönelik yatırımların da artmasını sağlıyor. Fransız etkinlik şirketi GL Events de bu potansiyeli fark eden şirketlerden biri.
Budapeşte ve Fransa’da Sirha markasıyla fuarlar organize eden şirket, yaklaşık yedi yıldır Sirha İstanbul’u düzenliyor.
Sirha İstanbul, yeme-içmeden mutfak ekipmanlarına, sofra takımlarından dekorasyona, kafe-bar ürünlerinden sektöre yönelik hizmet ve teknolojilere kadar geniş bir yelpazede yer alan katılımcı firmaları fuarda bir araya getiriyor.
14-16 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuara 400 civarında marka ve 14 bin ziyaretçi katıldı. Fuarın her yıl yüzde 15 civarında büyüdüğünü söyleyen Sirha Genel Müdürü Gülperi Erkanlı, “Türkiye gastronomide önemli bir potansiyele sahip.
Bunu tanıtmak için ortam gerekli. Sirha bu anlamda önemli bir misyon üstleniyor” diyor.
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