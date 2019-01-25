İhracata ağırlık vermeye devam edecek
Ekonomide yaşanan daralmanın da etkisiyle şirketler son dönemde ihracata daha fazla sarılmış durumda. Bu şirketlerden biri de Silverline.
2018 yılını 43 milyon doları ihracattan olmak üzere 455 milyon TL ciroyla kapatan şirket, yüzde 24 büyüme yakaladı.
Silverline Ankastre Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mustafa Laçin, yılın ikinci yarısında yaşanan dalgalanma olmasaydı 2018’de yüzde 35 büyümelerinin mümkün olduğunu ifade ediyor.
Laçin, 2019 planlarına ilişkin olarak ise şunları söylüyor: “2019’da üretim ve AR-GE yatırımlarına devam edeceğiz. Yeni ürünler en önemli odağımız olacak. Satışlarımızda ihracatın payını daha da artırmayı planlıyoruz.
Başta AB olmak üzere, yeni pazarlarda da fuarlar vasıtasıyla arayışlarımız sürüyor.” Silverline’nin 2019 hedefi, ihracatını en az 50 milyon dolara çıkarmak ve toplamda 600 milyon TL gibi bir ciroya ulaşmak.
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