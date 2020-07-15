Türkiye’de 100 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren Alman kökenli Bosch, 2019’u küresel ölçekte 77,7 milyar Euro’luk ciroyla kapattı.

Bosch Ailesi’nin en büyük beş merkezinden biri olan Bosch Türkiye ise yılı yüzde 11’lik artışla 21,5 milyar TL’lik ciroyla tamamladı.

Şirket, bu cironun 13,9 milyar TL’lik bölümünü ihracattan elde etti. Şirketin CEO’su Steven Young, geçen hafta bu verileri paylaşmak için online basın toplantısı düzenledi.

Young, pandemi döneminde ‘fazla’ mesai yaparak, Uzakdoğu ve Amerika’ya ihracat yaptıkları bilgisini aktardı. Böylece şirketin ihracatındaki yüzde 90 Avrupa Birliği (AB) payının, yüzde 75 Uzakdoğu ve ABD’ye dönüştüğünü anlattı.

Pandemi önlemleri, ihracat, yatırımlar, ciro artışı derken, Young, Almanya merkezde kurulan ve şirket içindeki girişimciliği özendiren start up şirketi Grow’dan da bahsetti.

Young’un verdiği bilgiye göre, bu yıl Bosch Ailesi’nden dokuz finalist yarışmaya kabul edilirken, finale kalan start up’lardan ikisi de Bosch Türkiye’den çıktı. Young, “Bu start up’lardan biri tarım diğeri ise inşaat kazalarına yönelik projeleriyle yarışmaya katılıyor” dedi.