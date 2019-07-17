İhracatta online büyüme modeli
Gaziantep’te 1975’te Altınbaş Ailesi tarafından kurulan, şu anda ise yönetim kurulu başkanlığını Sofu Altınbaş’ın yaptığı Altınbaş Holding iştiraki olan Altınbaş Kuyumculuk, bugün 101 franchise mağazayla hizmet veriyor.
2019 yılı sonuna kadar Türkiye genelinde 30 adet franchise mağaza daha açmayı planlayan şirket, yurtdışında da büyüyor.
Halihazırda şirketin yurtdışı mağaza sayısı 20’ye ulaşmış durumda. Altınbaş, yurtdışında mağazalaşarak büyümenin yanı sıra e-ihracat da yapıyor.
ABD ve Avrupa Birliği ülkelerine e-ihracat yapan şirket, gönderimlerini mikro ihracat kapsamında gerçekleştiriyor.
2020 yılına kadar e-ihracatın payının online’da yüzde 20 seviyelerine getirilmesi hedefleniyor.
2013 yılında e-ticaret operasyonunu devreye alan Altınbaş, üç yıl önce web sitesini yeniledi.
Üç yılda e-ticaretini yüzde 210 büyüterek ciro içindeki payını yüzde 10’a çıkardı.
Şirket, 2020 yılı sonuna kadar e-ticaret cirosunun şubeler içerisindeki payının ise yüzde 15 seviyelerine çıkmasını hedefliyor.
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