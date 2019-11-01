İşçi ve işverenden beş başlıkta ortaklık
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından ilk defa kamu, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla Antalya’da düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu’nda, çevre, yaşlı, engelli, kadın ve çocuk başlıklarında önemli kararlara imza atıldı.
Forumun sonuç bildirisinde beş yılda 10 milyon fidanın toprakla buluşturulması, 2020 sonuna kadar 10 bin engelliye mesleki eğitimler verilmesi, 2023’e kadar konfederasyon/sendika yönetimlerinde en az bir kadın üye bulunması, yaşlılara eğitim ve kapasite geliştirme platformu oluşturulması, ebeveynlere madde bağımlılığı eğitimleri verilmesi taahhütlerine yer verildi.
TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, forum boyunca tüm paydaşların Türkiye için birliktelik mesajı verdiğini ifade etti.
Akkol, “Aynı amaç için bir araya gelindiğinde, ‘Birlikte Mümkün Türkiye’ dendiğinde, birlikte çok daha güçlü bir üretim gerçekleştirebileceğimizi gördük” dedi.
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