İsfanbul, THY ile işbirliğine gidecek
Avrupa’nın en büyük tema parkları arasında yer alan İsfanbul, eğlencenin yanı sıra alışveriş ve turizm odaklı büyüyecek.
İddialı bir outlet’in devreye alınacağı Gürsoy Grubu’nun sahibi olduğu İsfanbul’da ayrıca 100 yataklı otel dört kat birden büyütülüyor.
Söz konusu yatırımlarla, 2 milyon olan ziyaretçi sayısının 3 milyona çıkarılması ve 12 ay ziyaret edilen bir turizm destinasyonu yaratılması hedefleniyor.
İstanbul Tema Park Direktörü Tankut Tonger, entegre perakendecilik anlayışıyla farklı bir hizmet sunacakları merkezlerinde Türkiye turizmine hizmet veren en büyük markalarla işbirliği yapacaklarını dile getiriyor.
Türkiye’ye değer katan İstanbul Havalimanı’nın sağladığı potansiyeli THY’nin de katkılarıyla İsfanbul’a aktaracaklarını belirten Tonger, “Amacımız transit yolcu trafiğinden de üst seviyede yararlanmak. Bu konuda işbirliği görüşmelerimizi sürdürüyoruz” diyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?