İSO’dan sektörlere ‘check up’ önerisi
Türkiye iş dünyası, bir yandan cari açığın giderek daralmasına sevinirken, diğer yandan cari dengedeki iyileşmenin ekonomideki büyümeye ne ölçüde olumsuz etki yapacağını hesap etmeye çalışıyor.
Bu noktada her bir sektörün yaşadığı sıkıntıları doğru tespit etmek büyük önem taşıyor. Türkiye’nin en büyük sanayi odası olan İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO)
Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, geçtiğimiz günlerde ekonomi yönetiminin sektörlere yönelik bir çalışma başlatmasını talep etti.
İstanbul Madeni Eşya Sanatkarları (İMES) Sanayi Sitesi’nin Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) ile birlikte düzenlediği İMES Ekonomi Buluşmaları toplantısının konuğu olan Bahçıvan, burada yaptığı konuşmada, ekonominin son yıllarda yaşanan rehavet nedeniyle bu yılın başından beri tökezlemeye başladığını, son günlerde ise yeniden dengelenme sürecinin başladığını söyledi.
Yaşanan finansal istikrarsızlığın sonuçlarını insan vücuduna benzeten Bahçıvan, “Tansiyonun inip çıkması bir noktada dengeye geliyor ancak vücutta tahribata yol açıyor.
Ekonomi dengelendikten sonra bir check up ile hangi sektörde kalıcı sorun olduğunun tespit edilmesi gerekiyor” dedi.
Bahçıvan, sanayinin bu dönemin bedelini ciddi şekilde ödeyecek sektörlerden biri olduğunu belirterek, finans dünyasında alınan önlemlerin ardından sanayi sektörünün sorunlarına eğilmek gerektiğini vurguladı.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?