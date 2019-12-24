Kaplıcalarda ‘ruhsat’ sorunu yaşanıyor
Kaplıca cenneti olan Türkiye’de 81 ilin 60’ında sıcak su var. Balıkesir Gönen-Güre, Yalova, Nevşehir Kozaklı, Denizli Pamukkale Karahayıt bölgeleri başlıca kaplıca destinasyonları.
Ancak Türk insanı bunlardan Avrupa standartlarındaki gibi yararlanamıyor.
Oysa kaplıca tesislerinin sudaki mineralleri insanların yararına kullandıracak hizmetler vermesi gerekiyor. Kaplıcalarda 55-75 yaş arası insanların ortopedik, nörolojik rahatsızlıklarını giderecek hekim ve diyetisyen bulundurulması gerekiyor.
Türkiye Kaplıca Talasso ve Kür Merkezleri Derneği (TÜRKAP) Başkanı Köksal Köse, iki yıl önce yaptıkları çalıştay ile yönetmelik hazırlandığını ama uygulamada sıkıntılar yaşandığını söylüyor.
Köse, “Konaklamalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Yönetmeliği, 2018’in Mayıs ayında çıktı.
Tüm evraklarımız tamam olmasına rağmen bakan ve yönetici değişikliği gibi nedenlerle altı aydan bu yana ruhsatlar çıkmıyor.
Tesislerde fizik tedavi, nöroloji, ortopedi ve dahiliye uzmanları da bulunması gerekiyor ama ruhsat olmayınca bu kişiler çalıştırılamıyor.
Sağlık Bakanlığı’nı mahkemeye verenler bu ruhsatı alabiliyorlar” diye konuşuyor.
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