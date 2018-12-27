Kaşıbeyazın, konkordatodan kurtulma projesi ne?
Bu yıl konkordato ilan eden Kaşıbeyaz Lezzet Grubu, baklava işinden birkaç yıl önce çıkmıştı. Ancak bu ay itibariyle baklava imalathanesi yeniden üretime başladı.
Şubelerinde baklava satışına başlayan şirket, Kaşıbeyaz Baklava Shop markasıyla franchise vermeye de hazırlanıyor.
Şu anda günlük 150 kilogram ile üretime başladıklarını söyleyen Murat Kaşıbeyaz, kısa vadede bunu 600 kiloya çıkarıp franchise’larla birlikte üretimlerini 1 tona çıkarmayı hedeflediklerini anlatıyor.
Kaşıbeyaz, bu adımlarla kısa bir sürede konkordato sürecini geride bırakma hedefinde olduklarını da sözlerine ekliyor. Florya’da da bir konsept mağaza oluşturduklarından bahseden Murat Kaşıbeyaz, konuşmasını şöyle sürdürüyor: “Bu mağazanın ismini Kaşıbeyaz Baklava Shop olarak koyduk.
Baklavanın dışında kıymalı börek, su böreği ve Antep yöresine özgü turşu, salça gibi ürünleri de satışa çıkardık. Franchise şeklinde büyümek istiyoruz. İlk etapta İstanbul’da 20 şubeye ulaşmaya düşünüyoruz.”
Şirket, Baklava Shop’un hemen yanında beyran, kelle paça, analı kızlı, yuvalama gibi çorba çeşitlerinin sunulacağı bir çorbacı konsepti de oluşturmuş durumda.
Murat Kaşıbeyaz, 2019’un ilk aylarında onun da açılışını yapacaklarını söylüyor.
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