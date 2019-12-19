Katma değerli ihracatın payını artıracak
Kütahya Porselen, geliştirdiği en yeni koleksiyonlarıyla ödüllerine yenilerini ekledi.
Şirket, bu yıl sekizincisi düzenlenen ‘Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri’nde, ‘Ayla’ ve ‘Aura’ koleksiyonlarıyla farklı kategorilerde ‘üstün tasarım’ ödüllerinin ikisine layık görüldü.
Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, bu iki koleksiyon gibi katma değerli ürünlerin ihracatlarındaki payını artırmayı hedeflediklerini belirtiyor.
Sürmeli, “2019 yılında yaptığımız yüzde 45 ihracatın içindeki yüzde 20’lik dilimi katma değerli ürünler oluşturdu.
2020 yılında ise katma değerli ürünlerin ihracattaki payını yüzde 30 seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz” diyor.
Katma değerli ürünlerin Kütahya Porselen’i dünya çapında ve mevcut uluslararası pazarda daha etkin bir konuma getireceğini de ifade ediyor.
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