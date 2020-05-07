Şirketin kurucusu İsmet Koyun, “Yıllarca çalıştığımız mPower platformu üzerinde Avrupa Birliği ülkelerinin bütün sağlık sektörlerini bir araya getirecek bir bilgi paylaşım platformu kuruyoruz” diyor.

Koyun’un verdiği bilgiye göre, koronavirüse yakalanan ve/veya yakalanma riski olanların yanı sıra, bütün hastaneler, eczaneler, sağlık kuruluşları, sigorta şirketleri arasında veri paylaşımı güvenli bir şekilde sağlanabilecek. Bu sisteme, kamu kuruluşları ve belediyeler de katılabiliyor.

Koyun, mayıs ayında android ve İOS üzerinde indirilebilecek TraceCORONA uygulaması için, “Kişiler ve sağlık kurumları arasında güvenli bir iletişim olanağı yaratıyoruz. Sahte web sayfalarının ve dolandırıcılık domainlerinin platforma dahil olma ve etkileme ihtimalini sıfırlıyoruz.

Siber saldırılar da bu ortamda başarısız olmaya mahkum” diyor. Sistemle birlikte kişiler, virüs riskine karşı uyarı alabilecek, ön kontrol ve testlerin yapılmasını sağlayabilecek. Ayrıca, kişiler sağlık bilgilerinin hangi kurumlarla paylaşılabileceğine kendisi karar verebiliyor.