‘Kod’ sistemiyle dil öğretiyor - Ekonomist

‘Kod’ sistemiyle dil öğretiyor
Türkiye, İngilizce öğrenmek için yılda 5 milyar dolar harcıyor. Pek çok kişi kurslara gidip özel dersler alarak İngilizce öğrenmeye çalışıyor.
Girişimci Taner Çağlı ise bu soruna yönelik olarak ‘kod değiştirme’ adını verdiği bir sistem geliştirdi.
Yaptığı çalışmalarda İngilizce’nin bir algoritması olduğunu fark eden Çağlı, “Geliştirdiğim sistemle normalde robota öğrettiğim bilgileri insanlar üzerinde denemeye başladım.
‘Kod Değiştirme Sistemi’ni süre, süreç ve işleyiş bakımından formatlayıp, içeriğini modern insana göre düzenleyerek 2011 yılında Dil Mektebi’ni kurdum” diyor.
Dokuz yılda Dil Mektebi markasıyla farklı şehirlerden 2 bin 500 kişiye ileri düzeyde İngilizce öğrettiğini kaydeden Çağlı, “Kod değiştirme sistemini Milli Eğitim Bakanlığı’na sunduk.
Bakanlığın onayını alırsak, tüm müfredatta İngilizce öğrenimi kolaylaşacak” diye konuşuyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?