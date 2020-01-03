Kopaş Kozmetik, BebeD’or’u satın aldı
Kopaş Kozmetik, bebek beslenme ürünleri markası BebeD’or’u satın aldı.
Kopaş, böylelikle, Dalin bebek saç ve cilt bakım ürünleri, GOON bebek bezleri, Humana bebek ve çocuk devam sütlerine ek olarak BebeD’or markası ile bebek beslenme araçları kategorisinde de faaliyet gösterecek.
Kopaş Kozmetik CEO’su Onur Özyurt, “Önümüzdeki dönemde, yurtiçinde şirket ya da marka satın alımları yoluyla büyürken, özellikle Asya’da yeni pazarlara açılmaya devam edeceğiz” diyor.
Kopaş, Malezya ve Singapur’daki iki bölgesel temsilcilik ofisiyle altı Güneydoğu Asya ülkesinde faaliyet gösteriyor.
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