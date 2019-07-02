Körfez ülkelerinde 30 şube açacak
Bursa Kebap Evi, yatırım atağına BAE’de üç şube birden açarak devam ediyor.
Toplamda 750 bin dolar yatırımla Abu Dabi Deerfields Mall ve Dubai City Walk’ta şube açacak olan Bursa Kebap Evi, Körfez yatırımcıların markajına girerek One Stop Khalifa City şubesi için de MBI Mubarak & Brothers Investments firmasıyla yüzde 50 ortaklık için imzaları attı.
2003 yılında kurulan MBI Mubarak Investments, inşaat, emlak, gıda, eğitim ve mühendislik sektörlerinde hizmet veren Dubai’nin en büyük şirketlerinden biri.
Bursa Kebap Evi Yönetim Kurulu Başkanı Cem Helvacı, BAE ve Körfez ülkelerinde kendi yatırımlarıyla bir yıl içerisinde beş şube, beş yıl içerisinde ise 30 şube açmayı planladıklarını belirtiyor.
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