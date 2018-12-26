Meyve sucular Hindistan’a göz dikti
Türkiye’de dünya çapında üretim yapmasına rağmen pek fazla gündemde olmayan bir sektör var: Meyve suyu sektörü. Türkiye bu alanda dünyanın önemli üreticilerinden biri.
Meyve çeşitliliği ve ihracat potansiyeliyle misliyle büyümeye de çok açık bir alan meyve suyu sektörü. Zira batı ülkelerinde yıllık 30 litre civarında olan kişi başına meyve suyu tüketimi Türkiye’de yalnızca 9 litre.
Geçtiğimiz günlerde sohbet etme imkanı bulduğumuz Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Güney, sektörün yüzde 90 oranında dış ticaret fazlası ve milyonlarca çiftçi ailenin geçim kapısı olmasıyla ne kadar önemli olduğuna işaret ediyor.
İç pazarın daraldığı bugünlerde özellikle ihracata dönük hedeflerine yoğunlaştıklarını kaydeden Güney, “Bu yılı yaklaşık 300 milyon dolarlık ihracatla kapatacağız” diyor.
2019’da ise çok talep gördükleri ABD, İngiltere, İspanya ve Güney Kore gibi pazarların yanı sıra özellikle Hindistan’a yoğunlaşacaklarını kaydediyor.
İlker Güney, “1,5 milyar nüfuslu Hindistan’da neredeyse hiç yokuz. Oysa damak tadımız benzeşiyor. Beş yıllık bir planlama ile Hint pazarında önemli bir oyuncu olmayı hedefliyoruz” diye konuşuyor.
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