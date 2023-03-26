Mısır’daki fabrikasını büyütecek

Turizm ve tekstil yatırımları ile öne çıkan Şahinler Holding, Türkiye’de iki yeni otel açmaya hazırlanırken, Mısır’daki tekstil fabrikasını da büyütme kararı aldı.

2021 yılını 1 milyar dolar ciro ile kapatan ve 2022’de yüzde 50 büyümeye imza atan holding, Mısır ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden iyileşmeye başlaması sonrasında bu ülkedeki fabrikasına yeni yatırım kararı aldı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin kopmasından önce Mısır’daki iplik fabrikalarında bin 500 kişiyi istihdam ettiklerini ve Mısır’ın tekstil sektöründeki en büyük 11’inci ihracatçısı konumunda bulunduklarını ifade eden Şahinler Holding Yönetim Kurulu Kemal Şahin, “Şimdi ilişkiler düzeliyor.

Biz de Mısır’ın İskenderiye kentindeki fabrikamızda kapasiteyi iki katına çıkaracak yatırım yapacağız. Bölgede yeni araziler de aldık. ABD’ye ihracat odaklı büyüme hedefimiz var” diye konuşuyor.

Şahin ayrıca halihazırda Antalya’da iki ve Erciyes’te bir otel ile faaliyet gösterdikleri turizm sektöründe de büyüyeceklerini belirtiyor.

Megasaray Hotels markasıyla Club Belek, Westbeach Antalya, Das3917 otelleriyle faaliyet gösteren holding, mayıs ayında Megasaray Resort Side, aralık ayında ise Megasaray Mount Erciyes otellerini faaliyete geçirerek otel sayısını beşe çıkaracak.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Megasaray Tenis Akademi kortları, ATP Challenger Turnuvası Megasaray Hotels Open’a ev sahipliği yaptı. Dünya 150-250 numaraları arasında başarılı tenisçilerin mücadele ettiği turnuvaya 27 ülkeden toplamda 64 tenisçi katıldı.