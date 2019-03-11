Modanın kalbinde 40 mağaza hedefi
Damat, Tween ve D’S Damat markalarıyla dünya moda perakendesinde söz sahibi olan Orka Holding, İtalya başta olmak üzere beş kıtadaki pek çok ülkede yeni mağazalarla büyümesini sürdürüyor.
Özellikle erkek modasının kalbi olarak nitelendirilen İtalya’da yeni şubelerle 28 mağazaya ulaşan şirket, yıl sonunda bu sayıyı 40’a çıkarmayı planlıyor. Orka, İtalya’da önümüzdeki beş yılda kendi segmentindeki ilk beş marka arasına girmeyi hedefliyor.
Şirket, ABD, Kanada ve Afrika pazarlarında da mağazalaşırken Balkanlarda ve Rusya’daki etkinliğini ise giderek artırıyor. Geçen yılı 380 mağaza ile kapattıklarını, bu yıl ise 420 mağazaya ulaşmayı planladıklarını ifade eden Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, ciroda 750 milyon TL, ihracatta ise 30 milyon dolar hedeflediklerini belirtiyor.
Yurtdışında perakende cirolarının 60 milyon dolara ulaştığını da kaydediyor. Orakçıoğlu, “Türkiye’nin tüm sektörlerde ihracatta kg fiyatı 1 dolar 35 sent iken hazır giyimde bu rakam 15-20 dolar seviyelerinde yer alıyor. İtalya’nın hazır giyimde kg fiyatı 45 dolar iken Orka Holding markalarının kg birim fiyatı ise 80 dolara yükseldi” diyor.
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