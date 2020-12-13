Tüm dünyada yükselen hayvan hakları duyarlılığı ve evde hayvan beslemenin insanlar üzerindeki olumlu etkileri hayvan sahiplenme oranlarının artmasını sağlıyor. Bu trendin etkisiyle son dönemde evcil hayvan beslenmesi pazarı hızlı bir büyüme sürecinde.

Nestlé Purina PetCare Genel Müdürü Ayça Erkol, Türkiye’de evcil hayvan beslenmesi pazarının son beş yıldır çift haneli olarak büyüdüğünü söylüyor. Bugün toplamda yaklaşık 1 milyar TL değerinde olan pazarın yüzde 72’sini ise kedi maması kategorisi oluşturuyor.

2020 yılında pazarın yüzde 25 oranında büyümesi bekleniyor. 21 milyon hane bulunan Türkiye’de evlerde yaklaşık 4 milyon kedi ve 1 milyon köpek var. Türkiye’deki evcil hayvanların endüstriyel mama ile beslenme oranı ise kedilerde yüzde 25, köpeklerde yüzde 12 oranında.

Diğer taraftan sokaklarda ise 20 milyona yakın kedi ve köpek yaşıyor. Özellikle pandemi döneminde sokaklarda yaşayan hayvanların beslenme konusunda zorluk çektiğini söyleyen Erkol, “Biz de sokak hayvanlarına destek olmak için bu yıl ‘Canımız Sokakta’ projemizi hayata geçirdik” diyor.

Şirket, bu proje kapsamında, girişimci toplulukları buluşturan küresel ağ Impact Hub ile bir araya gelerek sokak hayvanlarının sorunlarına yönelik çözümler geliştirmeye odaklandı. Erkol, “Projemize üç günlük bir fikir geliştirme ve güçlendirme maratonu olan Bootcamp ile devam ettik.

Bootcamp’in sonunda seçilecek proje fikirleri, Impact Hub desteği ile somut ve ölçeklenebilir iş modellerine dönüştürülecek ve bizlerle iş birliği fırsatı kazanacak” diyor. Şirket uzun soluklu devam eden projelerin yanı sıra pandemi döneminde zorluk yaşayan hayvanlara 30 ton mama bağışında bulundu.