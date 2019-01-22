Oto tedarik sanayi teşvik bekliyor
Otomotiv sektörü, pek çok sektör gibi 2018’de üretim kaybı yaşasa da, 31 milyar doları aşan ihracatla 13’üncü kez ihracat şampiyonu oldu.
Türkiye’nin güçlü olduğu otomotiv tedarik sanayi ise 10 milyar 850 milyon dolarlık ihracatla toplam otomotiv ihracatının yüzde 34’ünü gerçekleştirdi.
Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, geçen yıl ihracatta yüzde 12’lik artış kaydettiklerini ifade ediyor.
Aynı dönemde sektörün enerji maliyetlerinin yüzde 85 arttığına vurgu yapan Kanca, şunları söylüyor: “Üretim giderlerimizdeki artışlara son olarak asgari ücretteki artış da eklendi.
13 yıldır kesintisiz ihracat şampiyonu olan, sanayinin lokomotifi otomotiv sektöründe maliyet artışlarının etkisini azaltmak için, tüm sektör olarak, var olan teşviklerin uzatılmasını ya da yeni teşviklerin sunulmasını bekliyoruz.”
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?