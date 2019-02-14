Otomotivde vergi desteği sürmeli
Türkiye otomotiv pazarı, 2018 yılında yaşanandalgalanmalardan nasibini aldı ve toplam satışlar 956 bin adetten 621 bin adede geriledi.
Sektörün yabancı oyuncularından Peugeot, daralan pazarda payını yüzde 4,2’den yüzde 4,9’a çıkarmayı başardı. 2019 yılı için tahminlerini paylaşan Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, Türkiye otomobil pazarında 2019 yılında satışların 520 bin adet olmasını öngörüyor.
Anaç, bu pazarda 26 bin satışla yüzde 5 pazar payı hedeflediklerini aktarıyor. Bu yıl için mart ayının sonunda Yeni Peugeot Rifter modeli pazara sunulacak.
Otomotiv sektörünün ülke ekonomisindeki konumuna da dikkat çeken Anaç, sözlerine şöyle devam ediyor: “Mart sonunda bitecek olan ÖTV ve KDV desteğinin devam etmesi, sektör için çok olumlu bir gelişme olur.
Bizim düşüncemiz Türkiye için önemli sektörlerden birisi olan otomotivin beklentilerine, geçmişte de örnekleri olduğu gibi, hükümetimizin kayıtsız kalmayacağı yönünde.”
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