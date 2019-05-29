Otomotivin geleceği gençlerde
Türkiye’nin otomotiv sektöründe sadece üretim değil aynı zamanda AR-GE, yenilik ve tasarım merkezi olması vizyonu ile hayata geçirilen “Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması”nda ödüller sahiplerini buldu.
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından 2012 yılından bu yana gerçekleştirilen yarışmada, birinciliğe Oğuzhan Sarıtaş liderliğindeki ekibin hazırladığı Car4Future Technologies girişim projesi layık görüldü.
Ödül töreninde konuşan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, her dört dakikada 12 araç üreten ve bunların 10’unu ihraç eden Türk otomotiv sektörünün dünyada yaşanan yüksek teknoloji ve dijital dönüşüme dayalı değişimin bir parçası olması gerektiğini vurguladı.
Çelik, “Ulaşım maliyetlerini düşürecek olan robot-taksiler/robot-araçlar gibi yeni iş modelleri çıkacak. Bunun için araştırmacı, yenilikçi, yaratıcı ve girişimci gençlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz” dedi.
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