Dünya gıda takviyesi sektörü 120 milyar dolar büyüklüğe sahip. Bu pazarın 44,1 milyar dolarlık kısmını, balık yağı pazarı oluşturuyor. Pandemi döneminde büyümesi hız kazanan bu sektörün Türkiye’de 2020 yılında 210 milyon dolarlık hacme ulaştığı tahmin ediliyor.

Sektör 2020 yılında yüzde 36, 2021’in iki ayında ise yüzde 20 büyüdü. Sektörün önemli oyuncularından EasyVit Yönetici Ortağı Mehmet Erden Kutsal, “Dünyanın birçok ülkesinde gıda takviyeleri, son derece yaygın bir kullanıma sahipken ülkemizde, koronavirüs etkisiyle de henüz yeni yeni trend oluyor.

Toplam 12 şehirde yapılan bir araştırma gıda takviyesi kullananların oranının 2020 yılı şubat ayında yüzde 13, yılın son üç ayında ise yüzde 60 seviyesine çıktığını gösteriyor” diyor.

Pazardaki potansiyeli görerek bu alana yatırımlarını artırdıklarını söyleyen Kutsal, yaklaşık 15 sene önce Farma Ege olarak gıda takviyeleri pazarında başladıklarını ve yıllar içinde EasyVit’i de ekleyerek devam ettiklerini belirtiyor.

Son dönemde değişen ihtiyaçlar doğrultusunda yeni ürünler geliştiren şirket, bu çeşitlilik sayesinde büyümesine hız kattı. Pazar payı 2018’de yüzde 6, 2019’da yüzde 21 olan şirket, 2020’de bu rakamı yüzde 35’e çıkarttı. 2021’de yüzde 50 büyüme hedeflediklerini belirten Kutsal, beş yılda 20 ülkede faaliyete geçmeyi hedeflediklerini belirtiyor.