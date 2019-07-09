Perakende mağazalar açmayı planlıyor
Küreselleşme, hızlı teknolojik gelişmeler, büyüyen pazarlar ve müşteri beklentilerinin değişmesi sonucu rekabet giderek artıyor.
Şirketlerin varlıklarını sürdürebilmeleri ve daha iyi bir gelecek tasarlayabilmeleri için belirli bir hedef doğrultusunda planlama yapmaları büyük önem taşıyor.
Bu nedenle pek çok şirket halka arza yöneliyor. Temelleri 2002 yılında Cemal Güzelci tarafından atılan Derlüks Deri de bu nedenlerle daha kurumsal bir yapıya ve alternatif finansal kaynaklara erişebilmek için sermayesinin bir kısmını Borsa İstanbul’da halka arz etmeyi planlıyor.
Yaklaşık 13 milyon dolar olan ihracatıyla İstanbul Deri Mamülleri İhracatçıları Birliği’nin (İDMİB) her yıl dağıttığı ihracat şampiyonları ödüllerinde son iki yılda ‘altın ödülü’ almaya hak kazanan şirket, BİST İstanbul’da halka açılarak mevcut ve potansiyel büyüme ve karlılığını yeni ortaklarla paylaşmak istiyor.
Derlüks Deri Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Güzelci, yılda ürettikleri 500’e yakın özgün tasarımla erkek deri konfeksiyon sektörünün ‘en yaratıcı’ firmalarından biri olduklarını söylüyor.
Güzelci, “Ürettiğimizin neredeyse tamamını direkt ya da endirekt olarak ihraç ediyoruz. A segment müşteriye hitap ediyoruz. Yurtiçinde ve yurtdışında perakende mağazalar açarak kâr marjını arttırmayı hedefliyoruz” diyor.
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