Sağlıklı yaşam ve beslenmeyle ilgili farkındalık arttıkça sağlıklı atıştırmalık olan kuruyemişe olan talep de artıyor. Bu talep artışıyla kuruyemiş sektörü, 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 19 büyüdü.

Pandemi sürecinde yaşanan bu büyüme, sektörün önde gelen oyuncusu Peyman’ın yurtdışı performansını da pozitif etkiledi. İhracatın kendileri için çok önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Peyman CEO’su Kaan Baral, bu yılın dokuz ayında ihracatta yüzde 50’den fazla büyüme gerçekleştirdiklerini aktarıyor.

2020 yılını 100 milyon TL ihracat cirosuyla kapatmayı planladıklarını ifade eden Baral, “Gelecek beş yıllık hedeflerimiz arasında da ihracatta şu anki gücümüzün üç katına ulaşmak var” diye konuşuyor.

50’nin üzerinde ülkeye ihracat yapan şirket, Balkanlar, Irak, Gürcistan, Katar, KKTC, İngiltere ve ABD’nin yanı sıra Tayvan’ı da yeni pazarları arasına ekledi.

2020’nin ilk aylarında da Almanya, Rusya, Singapur, Malta, Çin, Sırbistan ve Cezayir’le birlikte 10’dan fazla yeni ülkeye Türk kuruyemişlerini ulaştırdıklarını aktaran Baral sözlerini şöyle sürdürüyor: “Bugün; Amerika’dan Avustralya’ya Avrupa’dan Ortadoğu’ya uzanan çok geniş bir coğrafyada Peyman ürünlerini bulabilirsiniz.

Hedefimiz, halihazırda güçlü ya da lider pozisyonda olduğumuz pazarlardaki büyümemizi sürdürürken, farklılaşan ürün gruplarımızla, yeni pazarlara daha iyi penetre olmaktır.”