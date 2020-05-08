Birçok kişinin evden çalıştığı ve öğrencilerin evden uzaktan eğitime başladığı bu süreçte pijama ve ev giyimine yönelik talep arttı.

İç ve ev giyim markası Penti’nin rakamları tüketicinin yeni tercihlerine ilişkin ipuçları veriyor. Penti Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kariyo, “Özellikle pijama ve ev giyim ürünleri kategorisi, ev patikleri ve soket çoraplar yoğun olarak talep ediliyor. Tüm kategorilerimize olan talep 2 kat artmış durumda” diyor.

Şirket, evde hem kadınlar hem de çocuklar için her zaman olduğundan daha da çok ihtiyaca dönüşen tüm bu ürün gruplarına özel koleksiyon ve kampanyalar geliştiriyor.

Kariyo, “Mevcutta işbirliğimizin devam ettiği ve bu hafta yenilerini eklediğimiz market place kanallarıyla birlikte online dünyadaki buluşma noktalarımıza yenilerini eklemeye devam edeceğiz” diyor.