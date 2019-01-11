Projelerini 2019’da teslim edecek
Türkiye 2018’in 11 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 22,3 artışla 36 milyon yabancı turist ağırladı.
Turizmde yaşanan bu olumlu atmosferin 2019’da da artarak devam etmesi bekleniyor. Türkiye’nin başlıca turizm merkezlerinden olan Bodrum’da hayata geçirdiği projelerle tanınan Çağdaş Holding de planlarını turizmde hareketli geçecek bir 2019’a göre yapmış durumda.
Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, holdingin Bodrum’daki inşaatlarının yatırım tutarının 7 milyar doları bulduğunu dile getiriyor.
Çağlar, 2019 planlarına ilişkin şunları söylüyor: “2017 yılında yaklaşık yüzde 20’lik büyüme yakalamıştık.
2018’i de yatırım yılı ilan etmiştik ki, bu anlamda henüz lansmanlarını gerçekleştirmediğimiz bir büyük satın almamız, bir de yeni markamız var.
Öte yandan ikinci Swissotel’de açılış için sona yaklaştık. Satışta olan gayrimenkul projelerimizin teslimleri açısından da 2019 bizim için önemli bir yıl olacak.”
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