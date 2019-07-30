Saray’dan tarıma yatırım

Temmuz 30, 2019 0 Yorum 65 Okunma
Saray’dan tarıma yatırım

Gıda sektöründe atıştırmalık alanda bisküvi, çikolata ve kaplamalı ürünleriyle 60 yılı geride bırakan Saray Holding’in enerji ve süt alanında yeni yatırımları devreye alacağını bir süre önce yazmıştık.

Grup şimdi ise gündemine tarımı aldı. Özdağ Tarım olarak salkım domates, çiçek serası ve meyve çeşitlerinde büyümek üzere yatırım kararı aldı.

Bu yıl enerji, süt ve tarım alanında 110 milyon dolarlık bir yatırım planlayan şirket, yaban mersini üretimi için 120 bin metrekarelik alanda yatırımı başlatırken, muz üretimi için de fırsatları değerlendiriyor.

Saray Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sami Özdağ, tarımda satış fiyatı yüksek ürünlere yatırım yapacaklarını kaydediyor.



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