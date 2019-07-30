Saray’dan tarıma yatırım
Gıda sektöründe atıştırmalık alanda bisküvi, çikolata ve kaplamalı ürünleriyle 60 yılı geride bırakan Saray Holding’in enerji ve süt alanında yeni yatırımları devreye alacağını bir süre önce yazmıştık.
Grup şimdi ise gündemine tarımı aldı. Özdağ Tarım olarak salkım domates, çiçek serası ve meyve çeşitlerinde büyümek üzere yatırım kararı aldı.
Bu yıl enerji, süt ve tarım alanında 110 milyon dolarlık bir yatırım planlayan şirket, yaban mersini üretimi için 120 bin metrekarelik alanda yatırımı başlatırken, muz üretimi için de fırsatları değerlendiriyor.
Saray Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sami Özdağ, tarımda satış fiyatı yüksek ürünlere yatırım yapacaklarını kaydediyor.
Önceki haber Türkiye'den Ortadoğu ve Kafkaslara açılacak
Sonraki haber Yaşar’dan 25 milyon Euro’luk yatırım
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?