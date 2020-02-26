Seramik sektöründe yeni fırsatlar - Ekonomist

Seramik sektöründe yeni fırsatlar
Seramikte dünyanın yedinci, Avrupa’nın üçüncü büyük ülkesi konumunda olan Türkiye, tasarım ve üretimdeki gücüyle dünyaya meydan okuyor.
Türkiye ekonomisindeki hareketliliğin de etkisiyle 2020 hedeflerini yükselten sektör, Çin’de yaşanan koranavirüs nedeniyle uluslararası arenada sesini daha yüksek tondan duyurmaya başladı.
İki hafta önce ABD’nin Las Vegas şehrinde, önceki hafta ise İspanya’nın Valencia şehrinde gerçekleşen fuarlar, Çin’de yaşanan salgınından dolayı, seramikteki taleplerin Avrupa ve Türkiye’ye kaymaya başladığını gösterdi.
Mart ayında Çin’de yapılacak seramik fuarının salgın nedeniyle iptal edilmesinden sonra, aynı tarihlerde İstanbul’da gerçekleşecek olan Unicera Fuarı’na Avrupa ve ABD’den yoğun ziyaretçi bekleniyor.
ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları nedeniyle, seramik sektörü açısından iki pazarda da ciddi fırsatlar olabileceğini söyleyen NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, “Çin’deki virüs salgını nedeniyle oluşan kriz ortamı, dünya ticaretini derinden etkiledi.
Çin Halk Cumhuriyeti’ne verilen siparişler, ülkemize kaymaya başladı. Ürün tedariki hızla ülkemize yöneliyor” diye anlatıyor.
2019 yılında ihracatlarını yüzde 56 oranında artırdıklarını ve 79 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekleyen Erkan Güral, bu yıl da ihracatlarında yüzde 42 oranında ilave artış beklediklerini belirtiyor.
Geçen yılı 800 milyon TL ciro ile kapatan bu yıl ise cirosunu 1 milyar TL’nin üzerine çıkarmayı hedefleyen şirket, bu yıl yaklaşık 400 milyon TL’lik yeni bir yatırım da planlıyor.
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