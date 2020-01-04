Şirketlere global e-ticaretin kapısını açıyor
2006 yılında yazılım şirketi olarak kurulan Inveon, 2009 yılında Alkaş Grup’un ortak olmasıyla e-ticaret dönüşümü gerçekleştirdi ve şirketlere e-ticaret altyapıları sağlayan bir konuma geldi.
Şu anda 55’ten fazla perakende şirketine hizmet veriyor. Geçtiğimiz üç yılda yüzde 178 büyüdüklerini söyleyen Inveon Yönetici Ortağı Emir
Alkaş, “Dijital ticaret iş ortağı olarak birlikte çalıştığımız markaların bizim platformlarımız üzerinden yaptığı ciro geçen yıl 1 milyar doları aştı” diyor.
Şirket, önümüzdeki bir yıl içinde yazılım ekibini iki katına çıkaracak. Şu anda şirketin 100 çalışanı bulunuyor.
Alkaş, “Sesli asistanla alışveriş, artırılmış gerçeklik teknolojisiyle mağaza raflarını ve ürün bilgisini kontrol, yeni nesil pazaryerleri kurgusuna yönelik ürünler üzerinde çalışıyoruz” diye konuşuyor.
Şirketin ayrıca dışa açılımı da bulunuyor. 2018 yılında Londra ofisini kuran şirketin şu anda 11 ülkede platformu kullanılıyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?