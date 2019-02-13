Slovenya’da üretime başlayacak
Orman ürünleri, kimya-gübre, demirçelik, liman işletmeciliği gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren Yıldızlar Yatırım Holding, global bir oyuncu olma yönündeki çalışmalarına son iki yıl içinde hız verdi.
ABD’de var olan üç limanından sonra 2018 yılında orman ürünleri sektöründeki ilk yurtdışı üretim tesisini devreye alan holding, 170 milyon Euro’luk yatırımla hayata geçirdiği Romanya fabrikasında üretime başladı.
Bunun dışında Slovenya’da ülkenin en büyük tesislerinden birini 45 milyon Euro’ya satın aldı. Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, “Şu anda fabrikada modernizasyon çalışmaları sürüyor, 2019’un ilk çeyreğinde üretime başlamayı hedefliyoruz”diye konuşuyor.
Yıldız, bu yıl ana hedeflerinin Romanya ve Slovenya’daki tesislerdeki üretim ve satışları artırmak olduğunu vurguluyor. Hakkı Yıldız, “Bir diğer yeni yatırımımız ise bir süredir üzerinde çalıştığımız Yıldız Entegre’nin Rusya’daki fabrikası olacak.
Yıl içinde gerekli imzaların atıldığı bu yatırımımızda inşaatın 2019’un sonuna doğru başlamasını hedefliyoruz” diyor.
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