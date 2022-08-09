Oyun sektörü teknoloji ve girişimcilik dünyasında yıldızı parlamaya devam eden ve yatırımcılardan da yoğun ilgi gören bir alan olarak öne çıkıyor.

2021 Gaming in Turkey adıyla hazırlanan oyun sektörü raporuna göre, Türkiye’de 2020 yılında 880 milyon dolar olan oyun sektörü büyüklüğü 2021 yılında 1,2 milyar dolarlık bir ciroya ulaştı.

Bu alanda öne çıkan şirketlerden biri de Lenovo. Hem premium oyun bilgisayar markası Legion hem de fiyat- satış performansı açısından giriş ve orta segment oyun bilgisayar markası Ideapad Gaming ile oyun segmentinde 2021 yılını en yüksek pazar payıyla kapattıklarını belirten Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu, “Bu kategoride talep artışı olduğunu görüyoruz.

Ancak bu talep artışının daha çok giriş segmenti oyun bilgisayarları kategorisinde olduğunu da söylemeliyiz” diyor. Türkiye PC pazarı yıllık ortalama yüzde 6 büyüyerek 2,4 milyon adet oldu. Lenovo Türkiye ise 2021 yılında yüzde 11,2 büyüdü.

Lenovo Türkiye olarak son iki yıldır Türkiye PC alanında pazar payı sıralamasında birinci sırada olduklarından bahseden Hantaloğlu, “2021 yılını Türkiye PC pazarında yüzde 26,7’lik pazar payı ile birinci sırada kapattık.

Toplam kurumsal müşteriler PC pazarının lideri olarak pazar payımız yüzde 40,1. KOBİ PC pazarının da lideriyiz ve pazar payımız yüzde 39,5” diyor.

Son üç yıllık süreçte ise cirolarını yaklaşık yüzde 60 artırdıklarını anlatan Hantaloğlu, şöyle devam ediyor: “2022 yılının ilk çeyreğinde güçlü bir performans ortaya koyarak IDC sonuçlarına göre ilk çeyreği yüzde 21 pazar payı ile birinci sırada kapattık.

Pandemi sonrasında, 2022 yılı ilk çeyreğine de güçlü bir başlangıç yaptık. Lenovo Türkiye olarak bu yıl da hedeflerimizi tutturacağımıza inanıyoruz.”